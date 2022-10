© Getty Images / Pascal Le Segretain



Kim Kardashians Ex-Gatte Kanye West ist berühmt für seine impulsiven und oft bedenklichen Posts auf Social Media. Zwar löscht er diese häufig recht schnell, wirbelt jedoch einiges an Staub auf in der Welt der Promis. So auch dieses Mal: Extremisten stützten sich bei einer Straftat auf seinen seine antisemitischen Äußerungen.