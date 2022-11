© Getty Images / Tullio M. Puglia



Doch ihr Bad-Girl-Image ließ Lohan einfach nicht los: Am 18. September 2010 konnten ihr bei einem Drogentest Spuren von Kokain nachgewiesen werden. Sie wurde erneut zu einer Haftstrafe verurteilt, kam aber noch am selben Tag gegen Kaution frei. Bis November 2010 durfte Lohan nicht wie geplant nach New York umziehen, sie musste sich weiterhin in ihrem Haus in Los Angeles aufhalten.