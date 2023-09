© iStock/AnnaNahabed



Die Checkliste für die Kinderkrippe oder den Kindergarten ist meist sehr lang. Versuchen Sie rechtzeitig die anstehenden Besorgungen zu erledigen, damit Sie nicht in der sowieso schon anstrengenden Anfangszeit in Stress geraten. Wenn Ihr Kind in eine Einrichtung kommt, wird es viele Dinge doppelt brauchen - es ist schlicht und einfach bequemer, als jeden Tag Dinge hin und her zu transportieren.