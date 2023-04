© Sascha Steinbach/Getty Images



Um so entsetzter waren die Reaktionen auf sein Verschwinden auf einem Kreuzfahrtschiff - allen voran von seinen Ex-"DSDS"-Kollegen: "Es tut uns unendlich leid, auf diese Weise zu erfahren, welche grausame Traurigkeit Dich die letzten Monate umgeben haben muss", hieß es in einem Brief, Juliette Schoppmann, Vanessa Stuhler und Co. damals in den Sozialen Medien posteten.