Zendaya hat weder Berührungsängste mit kleineren Männern noch mit Spinnen: Während "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland 171 cm groß ist, kommt die Sängerin und Schauspielerin auf 178 - plus High Heels. Gemeinsam suchten sie den Weg nach Hause in "Spider-Man: No Way Home".