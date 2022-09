© ZDF / eyeem / zaidi, hasan



Der Wüstenstaat Katar belegt mit einem pro Kopf-Jahreseinkommen von knapp 100.000 Dollar Platz 3 in der Welt. Nur Luxemburg und Singapur liegen davor. Deutschland belegt in diesem Ranking nur Platz 18. Doch wie wurde das Emirat so reich?