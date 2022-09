© iStock / Santje09



Eine weitere Maßnahme auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Ernährung ist die Qualität des Essens. Am besten konsumiert man so oft es geht Bio-Produkte. Bei der ökologischen Landwirtschaft wird nur halb so viel Energie verbraucht wie bei konventionellem Anbau. Bei regionalen Lebensmitteln fällt zudem der lange Transport weg und CO₂ wird weiter reduziert.