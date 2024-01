© Filmwelt Verleihagentur/B-­Reel Films AB



Am 20. August 2018 begann Greta Thunberg ihren "Skolstrejk för klimatet" (Schulstreik für das Klima) vor dem Schwedischen Reichstag in Stockholm. Seitdem schlossen sich Millionen von Schülern weltweit der "Fridays for Future"-Bewegung an. Die Schwedin wurde zur globalen Ikone, ist Vorbild und Reizfigur gleichermaßen - und sorgte zuletzt mit ihren Äußerungen erneut für Aufsehen. Doch wer ist Greta Thunberg? Die Galerie zeigt es ...