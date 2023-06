© RTL / Guido Engels



In einem monothematischen Reportage-Magazin widmete sich RTL-Urgestein Peter Kloeppel über 90 Minuten vertiefend einem gesellschaftlichen Thema. Es geht um das ewige Spott- und Sorgenkind, die Deutsche Bahn. Sind die Probleme des Schienen-Giganten einfach nicht in den Griff zu kriegen? Und wenn ja - warum ist das so?