© Pascal Le Segretain/Getty Images



Ein Leben wie Charlize Theron müsste man haben! Reich, schön, bewundert, berühmt ... Was auf den roten Teppichen allerdings nicht zu sehen ist: Theron und erstaunlich viele weitere Hollywoodstars blicken auf eine dunkle Vergangenheit zurück, mit der man so gar nicht tauschen will. Vom Knastaufenthalt bis zum Gewalterfahrung ist in unserer Galerie alles dabei ...