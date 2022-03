© iStock / artursfoto



Für mehr Schärfe greift man schnell zu Pfeffer, doch auch mit Chili, Ingwer sowie Kurkuma und scharfem Paprikapulver bringt man kreative Würze in Gerichte. Damit wird auch Salz überflüssig, denn scharfe Gerichte brauchen kein zusätzliches Salz. Doch Vorsicht: nicht jeder Gaumen verträgt Schärfe so gut, also lieber mit kleinen Mengen Chili oder Ingwer anfangen.