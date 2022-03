© Netflix / Sophie Mutevelian



Seit 2016 schickt sich Netflix an, in "The Crown", die Geschichte der bekanntesten Monarchin der Welt zu erzählen: Elizabeth II. Royal- und Kostümfans erfreut das ebenso wie Freunde von historisch-politischen Stoffen - und Familienskandalen: Die zeigt "The Crown" nämlich gern. Staffel fünf soll noch 2022 starten, dann aber ohne Olivia Colman (Bild), die die Königin zwei Staffeln lang verkörperte.