© Sky One



Als Oren Simon (Yousef Sweid), ein in Berlin stationierter Mossad-Agent, sieben Tage vor einem Freundschaftsspiel zum Gedenken an 1972 in einem Darknet-Forum eine Nachricht über einen Anschlag auf das israelische Team abfängt, werden die Behörden alarmiert. Schon bald gibt es einen Toten.