"Kommst du mal bitte mit raus", fluchte Walter Lehnertz (links). Der Grund: Ein unscheinbares Blechschild zettelte in der Dienstagsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" fast eine Rauferei an. "Der Prügel geht in die Eifel", war sich Lehnertz sicher. Aber er hatte die Rechnung ohne Jos van Katwijk gemacht.