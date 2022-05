© RTL / Benno Kraehahn



Modefails, Konzerte, Serientode: In den letzten 30 Jahren der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist viel passiert. Auch die spielfilmlange Specialfolge mit Jo Gerner (Wolfgang Bahro) am Donnerstag, 12. Mai, 19.40 Uhr, verspricht Spannung und Intrigen. In der Galerie zeigen wir weitere unvergessliche Momente aus 30 Jahren GZSZ.