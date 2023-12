© iStock / last19



Zitrone in den Tee kennen wir, aber in den Kaffee? Was zunächst ungewöhnlich klingt, kann eine tolle Hilfe gegen Kopfschmerzen sein. Das Koffein sorgt dafür, dass im Gehirn sogenannte Prostaglandine, also Botenstoffe, die für das Vermitteln von Schmerzen zuständig sind, gehemmt werden. Der Zitronensaft regt mit dem enthaltenen Vitamin C die Durchblutung an.