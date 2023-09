© ZDF



Marlies aus dem Ruhrpott hatte ihren roten Flitzer "vorher noch nie bei 'Bares für Rares' gesehen" und war sich sicher: "Das ist was Seltenes." So versuchte sie ihr Glück in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow, und Horst Lichter war sofort begeistert: Klar, er liebt Autos auch als Blechspielzeug. Doch im Händlerraum folgte dann der Dämpfer ...