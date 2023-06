© RTL / Markus Hertrich



Es muss gebadet werden! Wer bei "Top Dog" (RTL) die Duellrunden oder gar das Finale erreichen will, kommt am Wasserbecken nicht vorbei (Foto: Miriam Wiese und Hündin Meigiu). Leider gehen da ob der Wasserscheu auch etliche Träume baden. Die Moderatoren sind auch auf Kurs, wenngleich sie beim fröhlichen Witzeln auch mal nahe am Schiffbruch wandeln.