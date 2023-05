© iStock / Patrick Daxenbichler



Schnittlauch säen Sie am besten zwischen März und Juni in einem Freibeet aus. Dafür geben Sie die Samen in gut durchfeuchtete Anzuchterde und sieben anschließend ein wenig Erde darüber. Wenn Sie die Erde immer gut feucht halten, haben Sie nach zwei Monaten Jungpflanzen, die Sie eintopfen können. Alternativ können Sie Schnittlauch ganzjährig auf dem Fensterbrett vorziehen.