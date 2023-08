© ProSieben/Benjamin Kis



"Völlig losgelöst von der Erde": Tom Schillings Evergreen "Major Tom" würde Florian (24) nur zu gern in der Realität umsetzen. Ein Leben im All samt eines Todes an Altersschwäche auf dem Mars wäre für den Teamleiter aus Wien das Größte. Bei "Beauty & The Nerd" will er "bei dem ein oder anderen Zuseher das Interesse an Weltraum-Themen wecken".