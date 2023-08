© Anthony Harvey/Getty Images



Maurice Micklewhite wollte eigentlich als "Michael Scott" Karriere machen - doch der Name war schon vergeben. Als sein Agent ihn darüber informierte, stand der aufstrebende Darsteller gerade in einer Telefonzelle am Londoner Leicester Square, wo ihm ein Plakat ins Auge fiel. Es bewarb den neuesten Film seines großen Vorbilds Humphrey Bogart - "Die Caine war ihr Schicksal". So wurde er schließlich zu Michael Caine.