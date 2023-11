© instagram.com/emiliaclarke



Man kann auf dem Selfie noch ungefähr erahnen, wie rot Emilia Clarke wurde, als sie in der "Graham Norton Show" auf "Friends"-Star Matt LeBlanc traf: Als der Joey-Darsteller sie mit dessen Spruch "How You Doin'?" begrüßte, sei ihr "glatt schwindelig" geworden, schrieb der "Game of Thrones"-Star unter dem gemeinsamen Bild bei Instagram.