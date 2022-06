© iStock/Fokusiert



Derlei Beispiele der Fluch-Dämpfung kommen beispielsweise auch in der englischen Sprache vor. Anstelle von "oh shit" heißt es dann "oh shoot". Wird das spanische "joder" ("ficken") in "jolines" abgewandelt, klingt das schon beinahe niedlich. Dennoch versteht jeder, was eigentlich angesagt ist.