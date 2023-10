© SWR / Martin Furch



2015 lösten die Bodensee-Kommissare Klara Blum (Eva Mattes) und Kai Perlmann (Sebastian Bezzel, Bild) ihren außergewöhnlichsten Fall: Die weinselige Episode "Chateau Mort" schlägt den Bogen von der Zeit des Vormärz in die Gegenwart. Am Ende klärte Perlmann im Kellerverlies einen rund 150 Jahre alten Mord an einem badischen Revolutionär auf. Sehr wahrscheinlich "Tatort"-Rekord.