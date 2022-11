© Disney / ABC / Mitch Haaseth



Viola Davis glänzt in "How To Get Away With Murder" (auf DVD und Blu-ray) als eiskalte Anwältin Annalise Keating, der jedes Mittel recht ist, um ihre Fälle zu gewinnen. Ihre grenzwertigen Methoden, um ungestraft mit Mord davonzukommen, lehrt sie auch ihren Studenten - die selbst Gebrauch davon machen müssen und auf Annalises Hilfe angewiesen sind.