Ein neues Münchener "Polizeiruf 110"-Team nimmt am Sonntag, 17. September, die Arbeit auf. Hauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) arbeitet in ihrem Debütfall "Little Boxes" mit dem bereits aus den Fällen ihrer Vorgängerin (gespielt von Verena Altenberger) bekannten Ermittler Dennis Eden (Stephan Zinner) zusammen.