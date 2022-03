© iStock / riccardo bianchi2



Falls die kleine Küche noch in Planung ist, ist es sinnvoll, eine extra Arbeitsfläche in die Küche zu integrieren. Diese kann man zwischen Arbeitsfläche und Schranksystem einbauen lassen, falls es Ihrer zu kleinen Küche an Abstell- und Arbeitsfläche mangelt. Mit diesem zusätzlichen Schneidebrett macht das Vorbereiten und Kochen auch in einer kleinen Küche Spaß.