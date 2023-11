© vox / Luis Martinez



Manuela Reimann ist immer an der Seite von Konny. Kurios: Den Heiratsantrag machte er seiner heutigen Ehefrau einst am Hamburger Hohenzollernring an einer roten Ampel. 2003 schlossen die beiden dann den Bund der Ehe - stilecht in der White Chapel in Las Vegas samt Stretch-Limousine.