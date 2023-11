© Concorde Home Entertainment



Uwe Boll gibt mit seinen Streifen immer wieder Anlass zu kontroversen Diskussionen. Man behält seine Werke trotzdem in Erinnerung, etwa die Videospiel-Verfilmung "Alone in the Dark", die hier stellvertretend für einen Haufen anderer katastrophaler Games-Umsetzungen steht - darunter "Far Cry", "Postal" und "House of the Dead".