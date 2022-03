© Sega



Kurios: Zunächst hatte der japanische Igel in den USA eine größere Fangemeinde als in seiner Heimat. Im zweiten Teil, "Sonic the Hedgehog 2", fand er einen in Sachen Geschwindigkeit ebenbürtigen Freund, der mit einer schrägen Fähigkeit punktet: Der Fuchs Tails ist mit zwei Schwänzen ausgestattet, die er als Propeller nutzt.