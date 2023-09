© ZDF



Von dem borstigen Holzbrett hatte der Verkäufer bereits eine Verletzung am Finger davon getragen. Außerdem brauche er neue Solarzellen, verriet er. Und so nahm Stefan die Händlerkarte doch lieber an. Zum Glück, denn im Händlerraum fand das alte Werkzeug Anklang. Händler Friedrich Häusser erkannte es sogar als Hechel.