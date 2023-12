© iStock/jchizhe



Kurkuma zählt zur Familie der Ingwergewächse und wird nicht nur wegen seiner goldgelben Farbe in Currys sehr geschätzt, sondern vor allem wegen seines hohen Gehalts an entzündungshemmenden Molekülen (Curcumin). Heilpraktiker und Alternativmediziner vertrauen auf das herbe Gewürz in Pulver oder Tablettenform bei Verdauungs- und Magen-Darm-Problemen sowie Arthritis. Doch was ist dran am Superfood?