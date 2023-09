© Gareth Cattermole/Pascal Le Segretain/Getty Images



Zehn Jahre lange durfte Emma Watson nichts an ihrer Frisur ändern. Eigentlich also naheliegend, dass sie nach Abschluss der "Harry Potter"-Dreharbeiten 2010 die Haare raspelkurz schnitt - und doch eine Riesenüberraschung für ihre Fans. Großartig sah "Hermine" auch mit kurzen Haaren aus. Andere Stars hatten da nicht so viel Glück ...