© Richard E. Aaron/Redferns/Getty Images



David Lee Roth im Jahr 1981 - ein schöner Mann, der gerne auffiel und wusste, wie man es anstellt. Nach seinem Ausstieg bei Van Halen feierte er auch solo große Erfolge. Man denke etwa an seine Interpretationen von "California Girls" oder, passend wie die Faust aufs Auge, "Just A Gigolo/I Ain't Got Nobody".