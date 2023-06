© ZDF / Christian Schoppe, ZDF / Markus Hertrich / ARD / Oliver Ziebe



In ihren Talksendungen diskutieren Maybrit Illner (links), Markus Lanz, Anne Will und Co. mit Politikern und Experten über das aktuelle Zeitgeschehen. Doch was wissen Sie eigentlich über Deutschlands Polittalker? In der Galerie lesen Sie spannende Fakten und kuriose Anekdoten.