© Square Enix



"Shadow of the Tomb Raider" ist 2018 der etwas weniger actionlastige, dafür schleichintensive und schaurig-düster inszenierte Abschluss der neuen "Tomb Raider"-Trilogie. Darin nimmt die junge Lara Croft den Kampf gegen die Handlanger einer Weltuntergangssekte auf. Apokalypse wow - auch dank schicker Zeitlupen-Effekte. Anders als die beiden Vorgänger wurde "Shadow of the Tomb Raider" nicht von Crystal Dynamics entwickelt, stattdessen war "Deus Ex"-Macher Eidos Montreal am Drücker.