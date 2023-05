© iStock/Lilechka75



Vor allem Kinder freuen sich über Essen in besonderen Formen, wie etwa Lasagne in einer hübschen Kuchenform. Dafür werden zurechtgeschnittene Lasagneplatten in einer Schale oder kreisrunden Springform ausgelegt. Je nach Belieben kann die Schicht-Füllung aus einer klassischen Hack-Tomatensauce oder aus Gemüse und Béchamelsauce bestehen. Weitere Idee: Lasagne in kleinen Muffinformen oder aus der Pfanne.