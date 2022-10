© 2020 Getty Images/Rich Fury



Rockmusiker bringen die Bühne zum Beben und Herzen zum Schmelzen. In den letzten Jahrzehnten haben viele Frontmänner für Aufsehen gesorgt - so wie Gavin Rossdale, der am Freitag, 7. Oktober, ein neues Album mit seiner Band Bush veröffentlicht. Aber wer gehört zu den schönsten Rockern aller Zeiten? Wir zeigen es Ihnen!