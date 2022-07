© Andreas Rentz/Getty Images



Ihn sieht man und hat sofort "Mambo No. 5" im Ohr: Kaum ein Sommerhit hat sich so ins Gedächtnis gebrannt wie "Mambo No. 5", Lou Begas Klassiker aus dem Jahr 1999. Doch was macht den offiziellen Sommerhit, der jedes Jahr gekürt wird, eigentlich aus? Auswahlkriterien sind eine eingängige, sommerliche Melodie und natürlich der Chart-Erfolg. Wer in den vergangenen Jahren Sommerhits landete, zeigt die Galerie.