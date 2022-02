© Warner Bros. Pictures



Diesen Blick vergisst man so schnell nicht mehr: Die furchteinflößende Gottesdienerin Valak (Bonnie Aarons) macht in einem rumänischen Kloster dem traumatisierten Priester Burke (Demián Bichir) und der Novizin Irene (Taissa Farmiga) das Leben zur Hölle. "The Nun" erzählt von den Ursprüngen der dämonischen Ordensschwester, die bereits in "Conjuring 2" kurz in Erscheinung trat.