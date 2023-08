© RTL /Markus Hertrich



"Das ist ne echte Rakete", lobte Buschi in der Vorrunde, in der Border Collie Cinna mit Frauchen Nadine Alshut den Abend gewann. Diesmal läuft es nicht rund: Frauchen stürzt im Bällebad, an der Popcornmaschine fehlt der Blick für den Ball. Dafür hechtet Cinna bärenstark in den Pool und begeistert Buschi: "Das war richtig stark." Am Ende Rang neun.