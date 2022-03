© Copyright DMI Photo™/Mirek Towski/Getty Images



Wortwörtlich den Vogel abgeschossen hatte die isländische Sängerin Björk auf der 73. Verleihung der Academy Awards. Ihr Schwanenkleid vom mazedonischen Designer Marjan Pejoski ging in die Oscar-Geschichte ein - jedoch nicht als ausgezeichneter Look in der Kategorie "schönste Kleider", sondern vielmehr in der Rubrik "kuriose Kleider".