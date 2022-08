© 2015 Getty Images/Christian Marquardt



"Wir hatten alle den Willen, für diese Produktion zu kämpfen, weil wir daran geglaubt haben": Schauspielerin Lena Dörrie (bei der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin Herbst/Winter 2015/16 at Kronprinzenpalais on January 21, 2015 in Berlin) gibt eine neue ZDF-Ermittlerin am Freitagabend.