Zuletzt waren sie in "The Power of the Dog" (2021) gemeinsam zu sehen, auch in der zweiten Staffel der Serie "Fargo" (2015) spielten sie ein Ehepaar: Nur wenige Monate später verlobten sich Kirsten Dunst und Jesse Plemons. Von einer Heirat ist zwar bislang nichts bekannt, dafür hat das Paar inzwischen zwei Söhne.