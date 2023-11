© Adam Berry/Getty Images



Der Großvater Schauspieler, der Vater Regisseur: Dass Jan Josef Liefers nach seinem Schulabschluss Schauspiel studierte, dürfte niemanden in der Theaterfamilie gewundert haben. Der heutige "Tatort"-Kommissar gab seine Leidenschaft weiter: Seine Tochter aus erster Ehe mit der russischen Schauspielerin Alexandra Tabakowa, Polina Liefers, arbeitet in Moskau am Theater.