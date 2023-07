© David Mirzoeff - WPA Pool/Getty Images



Am 9. Februar 2021 bekamen Prinzessin Eugenie und ihr Mann Jack Brooksbank ihr erstes Kind. Wenige Tage später wurde der Name ihres Sohnes bekannt: August Philip Hawke Brooksbank. Der erste - in Royalkreisen nicht häufig verwendete - Vorname lehnt sich dabei an Prinz Albert an, den Ehemann von Queen Victoria, dessen Zweitname August war.