Obwohl sie erst 25 Jahre alt ist, gehört Mercedes Müller fast schon zu den alten Hasen im Filmgeschäft: Als Jugendliche spielte sie unter anderem in dem mehrfach preisgekrönten Jugenddrama "Tschick" (2016). Daneben war sie in zahlreichen TV-Filmen, mehrfach im "Tatort" sowie in der Serie "Wege zum Glück" (2006-2007) zu sehen. In der Serie "Katakomben" (Joyn PLUS+) spielte sie eine Hauptrolle, 2021 war sie im Netflix-Film "Schwarze Insel" zu sehen.