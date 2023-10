© ARD Degeto / Barbara Bauriedl



Ein griesgrämiger Rentner (Dietrich Hollinderbäumer) und eine abenteuerlustige Gattin (Michaela May), die sich in einen Jüngeren verguckt, dann aber doch wieder an den heimischen Herd zurückfindet - in den Filmen der Utta-Danella-Reihe gibt es praktisch immer ein Happy End.