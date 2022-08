© 2011 Disney Enterprises / Scott Garfield



Was haben Kermit und Michelangelo gemeinsam? Sie sind beziehungsweise waren Linkshänder! Dass das im Alltag nicht immer einfach ist, davon kann Kermit ein Lied singen. Wie Michelangelo im Alltag klargekommen ist, wissen wir leider nicht so genau - spannende und kuriose Linkshänderfakten zum Internationalen Linkshändertag am 13. August haben wir aber trotzdem für Sie gesammelt ...