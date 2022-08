© ZDF



An seine Stelle trat jedoch David Suppes (Mitte), der munter weiter Summen nannte - bis zu 600 Euro. Doch dadurch fühlte sich Vechtel (links) wohl angespornt und stieg wieder in den Händler-Ring mit satten 800 Euro. Mit dem Glauben an den Sieg schon fast in der Tasche, meldete sich aber leider Wildhagen (rechts) nochmal - mit einem noch besseren Gebot: 950 Euro.